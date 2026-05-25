La doppietta nel derby e il messaggio alla società

Dusan Vlahovic ha risposto sul campo nel momento più importante. Nel derby contro il Torino, l'attaccante serbo ha realizzato una doppietta che non è bastata alla Juventus per raggiungere i propri obiettivi stagionali, ma che ha riacceso i riflettori sul suo futuro. Le due reti rappresentano un segnale forte inviato alla società e agli addetti ai lavori. Il numero 9 bianconero ha confermato ancora una volta le proprie qualità realizzative, raggiungendo la doppia cifra stagionale e proseguendo una serie personale che dura ormai da diversi anni. La sua prestazione è stata impreziosita da un gol per tempo, in una serata che potrebbe anche essere ricordata come l'ultima con la maglia della Juventus. Un'ipotesi che resta aperta e che sarà chiarita soltanto nelle prossime settimane. Durante la ripresa, Luciano Spalletti ha deciso di sostituirlo inserendo Jonathan David. Una scelta che non è sembrata gradita al centravanti, apparso contrariato al momento dell'uscita dal campo. Curiosamente, Vlahovic aveva già lasciato il segno nel suo primo derby giocato in trasferta nel 2022. Anche allora una sua rete risultò decisiva. Un dettaglio che alimenta ulteriormente il valore simbolico della doppietta realizzata nell'ultima stracittadina della stagione.

Le richieste del giocatore e l'offerta della Juventus

Archiviato il campionato, l'attenzione si sposterà inevitabilmente sul tavolo delle trattative. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra le parti per affrontare il tema del rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno. La distanza economica resta il principale ostacolo. Il numero 9 proviene da un accordo molto oneroso e vorrebbe continuare a percepire uno stipendio di alto livello. Le richieste del giocatore sarebbero superiori agli 8 milioni di euro a stagione. La posizione della Juventus è differente. La dirigenza intende contenere i costi e non sarebbe disposta a superare determinati parametri salariali. L'obiettivo è mantenere equilibrio economico e sostenibilità all'interno della rosa. Per trovare un'intesa potrebbe diventare decisivo il peso dei bonus e della parte variabile dell'ingaggio. Una soluzione che consentirebbe di avvicinare le rispettive posizioni senza alterare eccessivamente la struttura salariale del club.

Il futuro dipende anche dal mercato

Oltre alla trattativa con la Juventus, esiste un altro fattore destinato a influenzare il futuro del centravanti serbo: il mercato internazionale. Molto dipenderà infatti dall'eventuale interesse di grandi club europei. Se dovessero arrivare offerte importanti, sia per il giocatore sia per la società, lo scenario potrebbe cambiare rapidamente. La doppietta nel derby rappresenta anche una vetrina significativa. Vlahovic ha ricordato a tutti di possedere qualità da attaccante di alto livello e di poter ancora fare la differenza quando trova continuità fisica e tecnica. Proprio la condizione atletica resta uno degli aspetti più osservati da società e potenziali acquirenti. Quando è al meglio, il serbo continua a garantire gol e prestazioni di qualità. Nelle prossime settimane si entrerà nel vivo del confronto tra le parti. Il rinnovo resta una possibilità concreta, ma il futuro dell'attaccante è ancora tutto da scrivere. La sensazione è che il braccio di ferro sia appena iniziato e che la decisione finale dipenderà da molti fattori, economici e sportivi.