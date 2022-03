Juventus, al via la sfida Scudetto: il calendario delle quattro in lizza

La corsa Scudetto si fa sempre più controversa e avvincente, quattro squadra sono in lotta e le prossime partite saranno decisive.

LaJuventus, dopo la vittoria per 1-3 contro la Sampdoria, è entrata a pieno merito nella lotta Scudetto. Attualmente sono quattro le squadre che possono ambire al tricolore, ovvero il Milan, l'Inter, il Napoli e la Vecchia Signora. I rossoneri sono primi con 63 punti, in cima alla classifica; gli azzurri sono secondi con 60 punti; l'Inter è terza a 59, ma con la partita contro il Bologna ancora da recuperare, mentre proprio la Juventus, che fino a due mesi fa era fuori dalla lotta Champions, a causa del rallentamento della squadra in cima è ancora in corsa con 56 punti, comunque una distanza importante dai rossoneri.

Nelle restanti 9 giornate, oltre al periodo di forma, influirà tantissimo anche il calendario, perché molte squadre hanno già affrontato la maggior parte degli scontri diretti. Il Milan ha di fronte a sé diverse partite difficili, come le sfide con Lazio, Atalanta, Sassuolo e Fiorentina, un rush finale complicato per i ragazzi di Pioli. Il Napoli, invece, nella prossime partite dovrà affrontare Atalanta, Roma, Fiorentina e Sassuolo, una dopo l'altra, un mese di aprile infuocato per i partenopei. L'Inter, che ieri sera nel posticipo ha pareggiato contro il Torino per 1-1, deve sfidare ancora Fiorentina, Juventus e Roma, quindi un calendario tutto sommato più abbordabile rispetto alle altre pretendenti al titolo.

La Juventus, invece, appena dopo la sosta avrà lo scontro con l'Inter, poi successivamente affronterà Sassuolo, Lazio e Fiorentina, per un finale tutto da vivere. Certo, se i bianconeri dovesse passare anche in Champions, le fatiche della massima competizione continentale sicuramente influiranno, anche perché delle quattro, la Vecchia Signora è l'unica ancora impegnata in Europa. Nella prima metà di aprile ci saranno la maggior parte degli scontri diretti, quindi dopo Pasqua, già qualche squadra delle quattro potrebbe essere fuori dalla lotta, comunque andrà a finire sarà uno dei campionati più combattuti e avvincenti degli ultimi anni.