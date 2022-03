Juventus-Villarreal: una gara importante per il calcio italiano

Mercoledì i bianconeri sfideranno gli spagnoli nella gara di ritorno degli ottavi di Champions. È l'ultima speranza dell'Italia nel torneo.

redazionejuvenews

Mercoledì sera all'Allianz Stadium la Juventus si giocherà il passaggio del turno nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions Leaguecontro il Villarreal. Una sfida decisiva per le sorti della stagione bianconera. Ma non solo. La partita di dopodomani riguarderà tutti gli italiani. La Juventus infatti è l'ultima squadra rimasta in corsa nel torneo. Come spesso succede in questi casi, l'Italia sarà divisa in due: i tifosi juventini da una parte, che tiferanno per il passaggio del turno, e i tifosi delle altre squadre, che guarderanno il match sperando nell'eliminazione dei bianconeri. Le rivalità fanno parte del calcio, ma questo andrà al di là dello sfottò tra gli appassionati.

Per il sistema calcistico italiano sarebbe importante portare una squadra tra le prime 8 d'Europa. Questo infatti influisce sulla percezione della nostra Serie A a livello internazionale. Un calcio che non riesca a portare nemmeno una squadra ai quarti varrebbe chiaramente meno sul piano dei diritti tv e del marketing. Oltre a questo c'è il discorso che riguarda il ranking Uefa, l'indice che determina il numero di posti per le coppe europee assegnati a ogni campionato nazionale. Al momento l'Italia ha 4 posti Champions, così come Inghilterra, Spagna e Germania.

Per questo converrebbe a tutto il calcio nostrano che la Juventus passasse il turno. Dopo il pareggio per 1-1 in Spagna, siglato dai gol di Vlahovic, al suo esordio in Champions League, e Parejo, al ritorno ci sarà solo un risultato. L'annullamento della regola sul maggior valore dei gol segnati in trasferta infatti non dà alcun vantaggio per la sfida di mercoledì. In caso di altro pareggio nei 90 minuti regolamentari, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori. La squadra di Allegri però spera di risolverla prima, sfruttando la spinta dei propri tifosi, per portare il tricolore ancora avanti nel massimo torneo continentale.