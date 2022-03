Calciomercato Juventus / Pogba, notizie da paura: “Ha deciso!”

Quando si parla di calciomercato in casa bianconera, il binomio Juventus-Pogba è ormai diventato un cliché immancabile negli ultimi anni. Quante volte si è parlato di un possibile ritorno del francese a Torino? Innumerevoli. In praticamente ogni sessione di mercato, l'accostamento è stato automatico.

E, immancabilmente, lo è tutt'oggi. Anzi, in particolar modo oggi, visto che il Polpo si avvicina sempre più alla scadenza del suo contratto con il Manchester United . Il destino di Pogba dunque è destinato a far parlare ancora nelle prossime settimane.

Noi, come sempre, vi stiamo aggiornando su tutte le indiscrezioni che di giorno in giorno spuntano su questo argomento. E di novità in effetti ce ne sono parecchie e anche molto importanti <<<