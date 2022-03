Jeda: “Vlahovic ha cambiato l’ambiente e la mente dei giocatori”

Jeda, ex attaccante, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Juventus, Allegri e alcuni calciatori del club bianconero.

Sulla corsa Scudetto e Allegri: "Non vedo una favorita al momento. Le tre davanti sono quelle più indiziate per vincerlo, non credo che la Juve riuscirà a vincerlo ma escluderla del tutto non lo farei. In questo momento ha dalla sua parte la serenità, la tranquillità e il fatto che tutti pensano che sia fuori dalla lotta scudetto le leva ancora più pressioni. Dopo i risultati maturati è rientrata di diritto in corsa per il titolo. Io ho avuto Allegri e faccio sempre questa considerazione. Dicono sempre che faccia giocare male le squadre e non è assolutamente vero, si adatta solo alle caratteristiche della squadra e lo fa alla perfezione. Allegri sa che la Juve non può esprimere un bel gioco perché è una squadra affollata, è una squadra che gioca affidandosi all’individualità dei singoli. La Juve è una squadra forte, non ci si può aspettare il bel gioco ma ha giocatori di assoluto valore. Sono convinto che la Juve tornerà a vincere con Allegri. Non credo che in giro si possano trovare allenatori migliori e che possano portare di più di quello che sta facendo Allegri."