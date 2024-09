La Juventus saluta Kostic e prepara il colpo a sorpresa | News

La Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato con la voglia di sistemare la rosa. Via alcuni giocatori, dentro altri nuovi volti

La Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato anche se la sessione estiva è praticamente terminata. C’è la voglia più totale e assoluta di provare a costruire una rosa che possa essere sempre più completa e profonda rispetto a quella che è stata nel recente passato e per questa ragione, alcune cessioni, saranno necessarie. Lo abbiamo visto con Chiesa – fuori dal progetto di Thiago Motta – e lo stesso possiamo dire per calciatori come Kostic che saluta per andare altrove. Allo stesso modo, Giuntoli sembra pronto ad affondare il colpo anche su altri nomi. Che sulla lista dei possibili acquisti sembrano colorare di opportunità quello che sarà il mese di gennaio e non solo. Tra tutti, ci sarebbe un nome che sarebbe uscito fuori in queste ultime ore, tornando di moda in casa Juve.

Il calciomercato della Juventus da Kostic ad un possibile colpo a zero

Secondo quanto viene rivelato in esclusiva dal sito web Caughtoffside.com , la Juventus starebbe tornando a pensare alla possibilità di prendere Thomas Partey, centrocampista dell'Arsenal – classe 1993 – che i bianconeri vorrebbero provare a prendere a zero euro offrendogli un contratto di 3 anni. Su di lui ci sarebbero anche gli occhi di Atletico Madrid e Barcellona ma la Juventus (da quanto risulta a Juvenews.eu) potrebbe essere più avanti rispetto alla possibilità di portare a casa il colpo. Giuntoli è al lavoro. Qualcosa potrebbe succedere già nelle prossime settimane. Pianificare il colpo per gennaio – in cambio di una piccola somma di denaro da girare all'Arsenal – potrebbe essere un'idea. Staremo a vedere.