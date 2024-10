Juventus, i risultati del settore giovanile: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del settore giovanile.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono state 3 le gare ufficiali andate in scena nel fine settimana del 5-6 ottobre 2024. Gare che hanno visto coinvolte la Primavera femminile, l’Under 17 femminile e l’Under 14 maschile. In aggiunta ai tre impegni ufficiali delle squadre citate sopra, è sicuramente degna di menzione la vittoria dell’Under 15 femminile di Mirko Lombardo nel torneo “Pre Season” dedicato a squadre professionistiche Under 15 femminili. Le nostre bianconere hanno superato 1-0 in finale le pari età del Milan, grazie alla rete di Oliva, chiudendo nel migliore dei modi un ottimo cammino. Di seguito il recap, squadra per squadra!”.

I report

“UNDER 19 FEMMINILE Continua a vincere la squadra allenata da Marco Bruzzano che supera anche il Milan, in trasferta. La sfida contro le rossonere termina 2-3 per la Juventus grazie alle reti di Termentini e Ferraresi, quest’ultima – fresca di convocazione in Prima Squadra nel match di sabato 5 ottobre 2024 sul campo della Sampdoria – autrice di una doppietta. L’Under 19 femminile di Marco Bruzzano sul campo del Milan UNDER 17 FEMMINILE Vince l’Under 17 femminile di Luca Scarcella nella terza giornata del campionato provinciale Under 15 maschile. A Garino – frazione di Vinovo in provincia di Torino – le bianconere superano 3-1 il Mirafiori. In rete, per la Juventus, Abbondanza, Lauriola e Grigolo”.