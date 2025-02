Juventus, i risultati del settore giovanile: il report

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati delle giovanili.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Successo prezioso per la nostra Primavera femminile che, a Vinovo, supera 2-0 il Milan nella quindicesima giornata di campionato grazie alle reti di Ferraresi e Zamboni. Continua, dunque, l’imbattibilità delle bianconere. Con la vittoria contro le rossonere salgono a 13 i successi stagionali nel Primavera 1. Completano il conteggio i due pareggi contro Sassuolo e Roma. UNDER 17 FEMMINILE Sconfitta di misura per l’Under 17 femminile in occasione di un match del campionato provinciale Under 15 maschile. A Garino, in provincia di Vinovo, le bianconere cadono 1-2 contro l’Under 15 maschile del Barracuda. Di Saba l’unica rete della Juventus”.

Le altre partite

"UNDER 17 MASCHILE Poker in trasferta per la squadra di Mister Cioffi contro i pari età del Pisa. Due gol per tempo per i bianconeri: Durmisi e Bracco vanno a segno nel primo tempo, mentre nella ripresa chiudono definitivamente i conti Badarau e De Brul, quest'ultimo "dalla panchina". Di seguito il tabellino dell'incontro. UNDER 16 MASCHILE Successo roboante anche per la squadra di Mister Grauso che, presso l'Allianz Training Center di Vinovo, vince 7-1 contro i pari età del Cesena e sale a quota 36 punti dopo 15 gare giocate. Eccezione fatta per la doppietta di Benassi, le altre reti bianconere sono state messe a segno da marcatori diversi: Donati, Paonessa, Bruno, Corigliano e Del Fabro. Il gol del Cesena, messo a segno da Laghi, è arrivato sul momentaneo parziale di 6-0. UNDER 15 MASCHILE Anche l'Under 15 maschile vince con lo stesso punteggio dell'Under 17, ma tra le mura amiche. A Vinovo i bianconeri superano 4-0 il Cesena e continuano a difendere saldamente il primo posto in classifica. Salvai, nel primo parziale, sblocca il match; nella ripresa, poi, ci pensano Mazzotta, Pame e Vidzivashets a chiudere definitivamente i giochi. UNDER 14 MASCHILE Finisce 1-1 la sfida tra l'Under 14 del Monza e quella bianconera guidata da Mister Pecorari nella gara valida per la prima giornata di ritorno del campionato "Under 14 Pro". In Lombardia è la Juventus a passare in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Monte. Di Damiani, subentrato a gara in corso, il gol nella ripresa dei brianzoli".