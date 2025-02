Primo trofeo per Danilo, l’ex Juve: “Che emozione con A. Sandro”

Danilo, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua dopo la vittoria con il Flamengo, parlando anche di Alex Sandro.

Danilo, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole dopo la vittoria della Supercoppa con il Flamengo: “È incredibile venire a vincere per il club del mio cuore. È un trofeo senza precedenti nella mia carriera e ringrazio i miei compagni di squadra. Questa squadra ha il comportamento di voler vincere, di volere sempre di più, e questo spiega bene perché il Flamengo vince da tanti anni o è sempre andato molto vicino a vincere e a conquistare trofei. È molto speciale per me vincere di nuovo un trofeo al fianco di Alex Sandro, con il quale ho condiviso molti momenti meravigliosi dentro e fuori dal campo, e anche molti successi”.

L’addio di Danilo

""Danilo Luiz da Silva e la Juventus si salutano: le strade del difensore brasiliano e della società bianconera si dividono dopo cinque anni e mezzo trascorsi insieme. È ufficiale la risoluzione consensuale. Risoluzione consensuale con il calciatore Danilo. 213 presenze impreziosite da nove reti, uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e due Coppe Italia – l'ultima alzata da capitano a Roma lo scorso maggio. Danilo è sempre stato un esempio di professionalità e di impegno, dal suo esordio con gol contro il Napoli il 31 agosto 2019, fino all'ultima gara giocata in bianconero, contro il Venezia, il 14 dicembre 2024. Un campione a cui non possiamo che augurare il meglio: grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro!".