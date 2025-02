Ceccarini: “Juventus ad un passo da Lloyd-Kelly”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole sul calciomercato di Madama: “Dopo che il Lens non ha aperto alla cessione per Danso, la Juventus è in dirittura d’arrivo per Kelly del Newcastle. La formula è il prestito a 3 milioni con diritto che diventa obbligo a 14 milioni più 2/3 milioni di bonus difficili da raggiungere. Per Cambiaso invece al momento non è arrivata alcuna offerta dal Manchester City. Fagioli resta in uscita. Tutto dipenderà anche dalle offerte, se saranno soddisfacenti o meno. Siamo agli ultimi dettagli per Zaniolo. Per lui un’occasione per rilanciarsi dopo l’avventura con l’Atalanta. L’operazione è un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato alle presenze, molto simile a quella impostata e concretizzata in estate tra il club nerazzurro e il Galatasaray”.

Le altre operazioni

"La Fiorentina ha preso anche Ndour, di proprietà del Paris Saint Germain ma in prestito al Besiktas. La trattativa si è conclusa sulla base di una cifra di 5 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Arriverà anche un altro centrocampista. Nella lista oltre a Fagioli c'è anche Kone del Marsiglia. Per Richardson c'è una proposta dello Stoccarda che lo ha chiesto in prestito. Con questi basi non si può procedere visto che la società viola ha già esaurito tutti gli slot. Dopo aver concluso il prestito di Valentini a Verona, continuano i contatti con il club gialloblù per Ghilardi. Anche la Roma non ha terminato il suo mercato. Il club giallorosso vorrebbe inserire in rosa un altro elemento in difesa soprattutto dopo la partenza di Hermoso, che è stato ceduto al Bayer Leverkusen. L'obiettivo numero uno rimane Marmol del Las Palmas. La trattativa prosegue ma le parti ancora non sono vicine".