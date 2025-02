Juventus, i risultati dell’attività di base: il report

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati dell'attività di base.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle giovanili bianconere, parlando anche dei risultati dell'attività di base. Ecco il comunicato: "Sono stati tanti gli impegni che hanno visto coinvolte le nostre squadre dell'Attività di Base nell'ultimo weekend, quello dell'8 e 9 febbraio: tanti test match che si sono sommati ai tornei regionali e nazionali affrontati. Giornate in cui inoltre tre delle nostre squadre – due maschili, l'Under 13 di Niello e l'Under 12 di Caviglià, e una femminile, l'Under 11-12 di Garello – hanno disputato tre gare ufficiali. Buona lettura! IL SABATO DELL'ATTIVITÀ DI BASE GARE UFFICIALI UNDER 13 (NIELLO) Campionato U13 Pro Girone A – 2a Giornata di ritorno Juventus – Torino 3-0 Fazzalari Dwomo Pipitone Luogo: Vinovo – Allianz Training Center UNDER U12 (CAVIGLIÀ) Campionato Futsal Elite U13 Juventus vs Chisola U13 2-4 (Risultato Federale 2-5) Resta Luogo: Carmagnola UNDER 11-12 (GARELLO) Campionato under 12 femminile Juventus Cossatese 17-0 Figc 4-0 TORNEI REGIONALI UNDER 13 (Vood) Due sconfitte e un pareggio per le ragazze allenate da mister Vood nel torneo "Calcio e Coriandoli" affrontato dall'Under 13 femminile".

Le altre gare

"SQUADRE AFFRONTATE Alpignano (U13M), Pergolettese (U14M), Salice (U13M) Under 13 – Vood UNDER 11 (COMITO) Tre successi in altrettante gare disputate per l'Under 11 di mister Comito, impegnata a Grugliasco nel torneo "Cristalli di Neve" – in corsa per un piazzamento dal 5° all'8° posto. Sempre in gol Sismondi, abile ad andare a segno in tutte e tre le sfide vinte dai bianconeri contro le varie U12. SQUADRE AFFRONTATE (U12) Pinerolo, Pianezza, Lscaria Under 11 Comito UNDER 10 (PERLA) Tris di successi per l'Under 10 di mister Perla nel torneo "Cristalli di Neve", dedicato alle squadre U11 in cui i giovani bianconeri sono riusciti a vincere sul campo di Grugliasco – inseriti nel girone "San Remo 72", valido per la conquista dei piazzamenti dal 9° al 12° posto. SQUADRE AFFRONTATE (U11) Pro Collegno, Sisport, Bruinese Under 10 Perla UNDER 10 (BERNARDI) Triangolare amichevole disputato a Vinovo dai giovani bianconeri di mister Bernardi chiuso con un pareggio e una vittoria, in due partite in cui sono andati a segno in entrambe sia Douza che Jbilou (oltre al gol di Bonaldo contro la squadra piemontese) SQUADRE AFFRONTATE Bologna U10, Chisola U11 Under 10 Bernardi UNDER 10 (ROSSI) Un pareggio e una sconfitta per la squadra impegnata nel torneo "Coriandoli Blucerchiati" allenata da mister Rossi. SQUADRA AFFRONTATE Vianney, Lucento".