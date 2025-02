Juve, Zazzaroni: “Motta intanto vince, poi magari arriverà il bel gioco”

Intervenuto nel corso di Pressing il giornalista Ivan Zazzaroni ha analizzato la prestazione della Juve di Motta contro il Como

Contro il Como è arrivata una vittoria, sofferta ma pur sempre una vittoria. La squadra di Thiago Motta ha conquistato tre punti preziosi in ottica classifica, spinta da un super Kolo Muani. Il francese ha già collezionato cinque gol in tre presenze e si candida così a essere il titolare al centro dell’attacco bianconero da qui al termine della stagione. Il problema principale resta però il gioco: i bianconeri soffrono decisamente troppo e Thiago Motta dovrà presto trovare una soluzione.

Juve, le parole di Zazzaroni sulla Juve di Thiago Motta

Intervenuto nel corso di Pressing il giornalista Ivan Zazzaroni ha detto: "Thiago Motta deve vincere. Il Como ha giocato molto bene per 60 minuti, poi dopo scoppia e la Juve ha preso i tre punti che è quello che interessa. Poi magari arriverà anche il bel gioco. Intanto vinci, poi magari arriverà anche un gioco migliore. Quando è arrivato a Torino si pensava fosse Leonardo da Vinci. È un allenatore che ha delle idee e che ha fatto bene un anno, con una squadra debole e con un mercato che non mi è piaciuto".