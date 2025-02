De Paola: “La Juve ha un problema di mentalità in difesa”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle ultime gare dei bianconeri.

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “La Juventus ha un problema di mentalità in difesa. Proprio ieri leggevo un’intervista di Sarri, che parlava di mentalità da scalfire. La Juventus è troppa lunga, costringendo tutti i giocatori a delle precipitose corse sia in fase offensiva che difensiva. La squadra deve avere pochi metri tra la linea di difesa e quella d’attacco, mentre ora ne ha sessanta o settanta. Contro il Como la prima ora è stata vergognosa in questo senso. Poi però c’è Kolo Muani, che ha quella rapidità di piede che gli permette di rendere semplici le cose difficili. È un acquisto di qualità in questo senso, perché è ineguagliabile proprio nella fase di tiro. Chiudo su Koopmeiners, che ha evidenti problemi di condizione fisica. Piace a Motta per l’intelligenza tattica, ma perde dei palloni in maniera incredibile e non ha ritmo in fase offensiva”.

Sul Napoli

“Antonio Conte dopo la partita ha affermato che gli è stato chiesto di raggiungere l’Europa, mentre poche settimane fa invece aveva fatto capire che la quadra era in lotta per lo scudetto. Come mai questo cambio? Semplicemente perché di mezzo c’è stato il mercato, con Kvaratskhelia che non è stato sostituito. Conte aveva detto che avrebbe gradito un giocatore di prima fascia, che invece non è arrivato. Insomma, l’allenatore ha un obiettivo, mentre la società ne ha un altro. Detto ciò la fisicità dell’Udinese ieri ha fatto la differenza”. Intanto ecco le ultime sulle condizioni di Cambiaso<<<