Juventus, il report settimanale sulle giovanili: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle giovanili di Madama.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono state 5 le gare ufficiali andate in scena nel fine settimana del 21-22 settembre 2024 che hanno visto coinvolte la Primavera femminile, l’Under 17 femminile, l’Under 17, l’Under 16 e l’Under 15 maschili. Di seguito il recap, squadra per squadra! UNDER 19 FEMMINILE Dopo la bella vittoria in trasferta all’esordio in campionato, la Primavera femminile di Marco Bruzzano ha vinto con ampio margine anche il primo big match della stagione contro la Roma. Le bianconere sono state autrici di una partita perfetta imponendosi sulle giallorosse 3-0. Di Bellagente – doppietta per lei – e Ferraresi le reti che sono valse un successo meritatissimo per le nostre ragazze che dopo due giornate sono a punteggio pieno in classifica e non hanno ancora subito una rete”.

Gli altri risultati

“UNDER 17 MASCHILE Cinque reti contro la Carrarese nella scorsa giornata e cinque reti anche in questo turn per l’Under 17 allenata da Mister Cioffi che ha superato 5-0 a Vinovo i pari età del Pisa nella quarta giornata del campionato di categoria. Barido e Badarau aprono le marcature nel primo tempo, mentre nella ripresa ci pensano Bracco, Amadio e Samb a chiudere i conti. Bianconeri a punteggio pieno: tre vittorie in tre gare disputate. Di seguito il tabellino dell’incontro. UNDER 15 MASCHILE Dopo il super inizio di stagione, con il netto 0-5 in trasferta sul Genoa, l’Under 15 di Mister Benesperi esce da Vinovo con un punto al termine del pirotecnico match con i pari età del Parma. Tre a tre il punteggio finale con tutte e sei le marcature messe a segno nella prima frazione. Al vantaggio bianconero – dopo appena un giro di orologio – firmato da Pame, ha risposto il Parma prima con Fatih e successivamente con Tchesse e Ghiraldi per il momentaneo 1-3, prima di essere raggiunto dalle altre due reti di Pame, autore di una tripletta che ha permesso alla Juventus di uscire dal campo con almeno un punto. Esordio da sogno per la squadra allenata da Mister Benesperi che supera 0-5 in trasferta i pari età del Genoa e ottiene i primi tre punti della propria stagione. Una gara semplicemente perfetta quella disputata dai bianconeri, a segno quattro volte nel primo tempo – due vote con Pipitò e una volta con Tufaro e Scarnato –, chiudendo virtualmente il match, e ancora una volta nella ripresa con Mazzotta. Inizio migliore non poteva esserci”.