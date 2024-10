Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juve non si ferma: nonostante il campionato sia in sosta, per gli impegni delle Nazionali, il gruppo ha ricominciato oggi a lavorare, in allenamento sotto una pioggia battente al Training Center. Senza, ovviamente, i giocatori impegnati con le loro Selezioni, la squadra, dopo la fase di riscaldamento, si è focalizzata su tecnica, lavoro atletico e possesso del pallone. Domani si torna in campo al mattino”.

Il calendario degli impegni in Nazionale

“Seconda pausa per gli impegni delle Nazionali. Come sempre sono molti i bianconeri impegnati, ecco il riepilogo delle partite che li vedranno protagonisti: Fagioli, Cambiaso, Di Gregorio (Italia) Italia vs Belgio: I nostri ragazzi impegnati per la Nations League con gli Azzurri contro il Belgio il 10 ottobre alle 20:45 e poi contro Israele il 14 ottobre alle 20:45.

Yildiz (Turchia) Nations League anche per la Turchia, che affronta Montenegro l’11 ottobre alle 20:45 e poi l’Islanda il 14 ottobre alla stessa ora Conceicao (Portogallo) Conceicao e il Portogallo se la vedranno in Nations League con la Polonia il 12 ottobre alle 20:45, e poi con la Scozia il 15 ottobre alle 20:45. Danilo (Brasile) Andiamo oltreoceano: Danilo sarà impegnato in una sfida cruciale contro il Cile nella mattina italiana dell’11 ottobre (ore 2) per le Qualificazioni Mondiali.

Successivamente, il Brasile affronterà il Perù in un’altra importante partita di qualificazione il 16 ottobre alle 4:30 italiane. Cabal (Colombia) Qualificazioni Mondiali anche per Cabal che sarà impegnato nella partita contro la Bolivia il 10 ottobre alle 22:00. Poi, la Colombia affronterà il Cile il 15 ottobre alle 22:30. McKennie (USA) McKennie ha in agenda due amichevoli: la sfida contro Panama il 13 ottobre alle 3 italiane e quella con il Messico il 16 ottobre alle 4:30.

Mbangula (Belgio U21) Qualificazioni agli Europei per il Belgio U21 Mbangula che se la vedrà la Scozia U21 il giorno 11 ottobre alle 20:00 e poi affronterà l’Ungheria U21 il 15 ottobre alle 18:00. Savona (Italia U21) Qualificazioni a Euro Under 21 anche per Savona: l’Italia giocherà contro l’Irlanda U21 il 15 ottobre alle 20:00. Rouhi (Svezia U21) Ancora qualificazioni all’Europeo di categoria per la Svezia U21 di Rouhi che sarà impegnata nella partita contro la Georgia U21 il 10 ottobre alle 18:00; successivamente, la Svezia U21 affronterà l’Olanda U21 il 14 ottobre alle 18:45″.