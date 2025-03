Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sull’allenamento odierno, con i pochi effettivi rimasti per via della sosta nazionali: “Con il campionato fermo il prossimo weekend per gli impegni delle Nazionali, continua la preparazione della Prima Squadra maschile bianconera che ritornerà in campo sabato 29 marzo alle ore 18:00 nella sfida contro il Genoa in programma all’Allianz Stadium – match valido per la 30^ giornata di Serie A. Questa mattina alla Continassa il gruppo, senza i convocati dalle varie selezioni nazionali, dopo il consueto riscaldamento si è concentrato sul lavoro tecnico, alternato a quello fisico. La squadra tornerà in campo al JTC domani per una sessione d’allenamento in programma di mattina”.

"La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario delle giornate, dalle 32 alle 34, del Campionato Primavera 1. Ecco gli impegni dei bianconeri: 32′ giornata – Juventus – Atalanta – Sabato 5 aprile, ore 15 33′ giornata – Cagliari – Juventus – Domenica 13 aprile ore 13 34′ giornata – Juventus – Lazio – Domenica 20 aprile ore 11".