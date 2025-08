Juventus, il report dell’allenamento: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del report dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Alla vigilia della partita contro la Reggiana (domani alle 11, al Training Center) e della successiva partenza per Herzogenaurach, oggi la Juventus ha svolto una sola seduta di allenamento, al mattino”.

Le altre informazioni

“Prima in palestra, dove il gruppo ha lavorato sulla forza, e poi in campo, per concentrarsi sulla tattica, proprio in vista dell’amichevole di domani. Come si diceva, fischio d’inizio alle 11, diretta su DAZN per l’Italia e su Juventus.com (previa registrazione gratuita) fuori dai confini nazionali. Nel pomeriggio, decollo per la Germania”. Intanto ecco le parole di Jugovic<<<