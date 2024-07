Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull'allenamento dei bianconeri, parlando anche di Fagioli.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Dopo la doppia seduta di allenamento di ieri – e anche di lunedì 15 luglio – questa mattina la Juventus si è ritrovata al Training Center per una nuova sessione sul campo. La mattinata è iniziata con una fase di riscaldamento per proseguire, poi, con un focus dedicato alla tecnica, a esercitazioni di possesso palla e a un lavoro tattico. Al gruppo, da questa mattina, si è unito anche Nicolò Fagioli che ha anticipato il rientro di qualche giorno. Per domani è prevista una nuova doppia sessione di allenamento”.