Juventus, il report dell’allenamento in vista della Fiorentina

Nella testa dei bianconeri, ora, c'è la trasferta di Firenze in programma domenica 5 novembre 2023 alle ore 20:45. La sfida contro la Fiorentina sarà valevole per l'undicesima giornata di Serie A. Come detto, questa mattina la squadra si è ritrovata al Training Center per iniziare a focalizzarsi sul prossimo impegno, quello sul campo della Fiorentina.