Juve, Danilo vede la Fiorentina: obiettivo convocazione

Danilo ci sarà contro la Fiorentina? Il difensore brasiliano ha ottime chance di essere convocato per il prossimo impegno della Juve

Dopo aver saltato per infortunio le gare contro Milan e Verona, ora Danilo punta a tornare in campo. Il difensore brasiliano ha ormai quasi completamente smaltito l'infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra e potrebbe essere convocato per la sfida contro la Fiorentina.