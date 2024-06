Juventus, il recap dei bianconeri impegnati in Nazionale

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle partite di ieri in Nazionale.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Euro2024 è cominciato e sono nove i calciatori bianconeri impegnati nella manifestazione con le rispettive nazionali: Cambiaso, Chiesa, Fagioli, Gatti, Szczesny, Vlahovic, Kostic, Rabiot e Yildiz. Nella giornata di ieri anche Kenan Yildiz, ultimo della lista dei nostri giocatori convocati, ha esordito a Euro2024 e l’ha fatto con un successo. Debutto e vittoria per la Turchia di Yildiz che ha superato la Georgia con il risultato di 3-1 nella prima giornata del Girone F, che vede protagoniste anche Portogallo e Repubblica Ceca (match terminato 2-1 in favore dei lusitani). Il fantasista bianconero è sceso in campo dall’inizio nel tridente offensivo alle spalle del centravanti ed è rimasto sul rettangolo verde per 85 minuti, sfiorando anche la gioia della prima rete in un campionato europeo annullata per fuorigioco nella prima frazione. Il prossimo impegno per Yildiz è in programma sabato 22 giugno alle ore 18:00 contro il Portogallo”.