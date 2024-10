Juventus, i possibili protagonisti della sfida con la Lazio

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con la Lazio.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Dopo i gol contro Genoa, Lipsia e Cagliari, Dusan Vlahovic potrebbe segnare in quattro match di fila per la prima volta con la Juventus tra tutte le competizioni, l’ultima volta risale infatti al periodo tra novembre e dicembre 2021 con la maglia della Fiorentina (cinque gare consecutive in quel caso). Il serbo ha realizzato sei gol in sette sfide contro la Lazio in campionato (due di testa, due di destro e due di sinistro), solo contro il Cagliari (sette) ha segnato più reti in Serie A.

Andrea Cambiaso (20/02/2000), che attualmente ha disputato 99 partite in Serie A, è vicino alle 100 presenze nella competizione – tra i calciatori con almeno 100 partite dal 2021/22 solo Samuele Ricci (21/08/2001) è più giovane dell’esterno bianconero. Manuel Locatelli (249 presenze) è vicino alle 250 partite in Serie A, oltre a essere a un passo dalle 200 da titolare (199); diventerebbe il quinto centrocampista italiano con 250 partite di Serie A dal 2015/16 in avanti (Candreva, Cristante, Barella e Pellegrini gli altri)”.

Gli altri protagonisti

“Tra i calciatori in campo almeno 180 minuti in questo campionato, Pierre Kalulu è quello che conta in media più palloni giocati per 90 minuti (111) – al quinto posto Manuel Locatelli (98), al sesto Bremer (97). Juan Cabal ha fatto il suo esordio in Serie A proprio contro la Lazio, l’11 settembre 2022 con la maglia dell’Hellas Verona – Marco Baroni è il tecnico con cui il difensore bianconero ha disputato più partite nel massimo campionato (22).

Nicolò Savona è uno dei quattro difensori nati dal 2003 in avanti ad aver collezionato almeno sei presenze in questo campionato, con Diego Coppola, Patrick Dorgu e Pietro Comuzzo. Tra i difensori con più di 35 presenze nelle ultime due stagioni di Serie A Federico Gatti è quello che è stato saltato meno volte in dribbling, solamente sei in 37 partite.

Tra i calciatori che in questo campionato hanno già collezionato più di cinque presenze, Kenan Yildiz (nato il 4 maggio 2005) è il più giovane. Tra i portieri dei maggiori cinque campionati europei con almeno due presenze solo Mattia Perin e Juan Musso hanno una percentuale di tiri parati del 100%”.