Juventus, il programma delle giovanili bianconere

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del programma delle giovanili.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Si avvicina l’inizio di agosto e con esso anche l’inizio della stagione anche per il nostro settore giovanile. Il 1 agosto si ritrovano le ragazze della nostra Primavera, sotto la guida di Mister Marco Bruzzano. La preseason delle ragazze bianconere prevede tre impegni in campo: l’11 agosto contro la Prima Squadra dell’Orobica, una settimana dopo contro la Prima Squadra del Brescia, mentre il 31 è fissata la partecipazione al torneo “Le Rose dei Venti” a Genova, insieme a Sampdoria, Genoa e Parma. Durante il mese, si diceva, si ritroveranno anche le Under femminili, con questo calendario: Under 17 – Sabato 10 Agosto Under 15 – Venerdì 16 Agosto Under 13 – Giovedì 22 Agosto Under 11 – Martedì 27 Agosto”.