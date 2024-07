Juventus, primo contratto da professionista per Nisci

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'innesto per la Primavera.

Il sito ufficiale della Juve ha detto la sua sui bianconeri. Ecco il comunicato sulla squadra della Vecchia Signora, che sta ufficializzando di giorno in giorno tutti gli innesti per la prossima stagione: “Un altro momento da ricordare per un giovane ragazzo. Dopo gli annunci dei giorni scorsi di Borasio, Ceppi e Bracco, anche Alessandro Nisci ha firmato il suo primo contratto da professionista legandosi alla Juventus per le prossime tre stagioni. Il centrocampista classe 2006 arriva dal Chisola dove ha giocato la scorsa annata dopo esser cresciuto nel settore giovanile bianconero. La stagione appena cominciata, invece, lo vedrà protagonista della nostra Under 19. Congratulazioni, Alessandro!”.