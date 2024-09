Juve Primavera, le sfide in Youth League: il calendario

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del percorso della Primavera.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri della Primavera. Ecco il comunicato sui sorteggi e il calendario della UEFA Youth League, torneo dove la Vecchia Signora mancava da due stagioni: “Ufficializzate date e avversarie della Juventus Under 20 in Youth League. Come per la Champions League, anche la più importante competizione internazionale per club giovanili giocherà una prima fase diversa rispetto alle passate annate: a differenza della “classica” fase a gironi in questa edizione le squadre affronteranno un’unica “Fase Campionato” in cui giocheranno sei partite – tre in casa e tre in trasferta – che coincideranno con le prime sei gare in programma per la Prima Squadra di Mister Thiago Motta”.

Il calendario della sfide europee

“IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS IN YOUTH LEAGUE Juventus-PSV Eindhoven: martedì 17 settembre ore 14.00. Lipsia-Juventus: mercoledì 2 ottobre, ore 16.00 Juventus-Stoccarda: martedì 22 ottobre ore 15.00 Lille-Juventus: martedì 5 novembre ore 16.00 Aston Villa- Juventus: mercoledì 27 novembre ore 14.00 Juventus – Manchester City: mercoledì 11 dicembre ore 15.00”. Per i bianconeri di Magnanelli tante sfide complicate, come quella con il Manchester City, che come nel calcio dei pro, è una delle big del torneo, con tanti giovani pronti a spiccare il volo nella prima squadra. Oltre agli inglesi, ci saranno comunque altre sfide insidiose per i piemontesi.