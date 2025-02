Ballotta: “La Juventus può puntare al terzo posto”

Marco Ballotta, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento della Vecchia Signora.

Marco Ballotta, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a “1 Football Club”: “Nel primo tempo l’Inter ha avuto diverse occasioni, ma nel secondo tempo è calata fisicamente e la Juve è stata brava a sfruttarlo. Lautaro ha avuto un’occasione importante, ma l’ha sbagliata. Non è ancora al massimo della forma, ha avuto un periodo positivo, ma non è ancora il Lautaro che conosciamo.. Sicuramente la gestione delle energie è fondamentale quando giochi su più fronti. L’Inter ha una rosa ampia e cerca di ruotare i giocatori, ma cambiare troppo può incidere sul rendimento. Alcuni giocatori sono imprescindibili e trovare il giusto equilibrio non è semplice. È normale attraversare un momento meno brillante durante la stagione, ma l’importante è riuscire comunque a portare a casa punti.”

Sulla Juve

"Forse può puntare al terzo posto, ma molto dipenderà dall'Atalanta, che sta attraversando il suo solito momento di difficoltà. La Juve sta facendo bene rispetto a come aveva iniziato la stagione, ma recuperare 10 punti in poche partite è difficile. Se dovesse riuscirci, vorrebbe dire che le squadre davanti avrebbero avuto un crollo inatteso, un vero disastro. Per la Juve, già arrivare terza sarebbe un ottimo risultato".