Juventus Primavera, sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match della Primavera.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Niente assalto alla vetta per la Primavera bianconera, fermata in casa da una buona Fiorentina: la testa della classifica resta comunque vicina per i ragazzi di Magnanelli, nonostante lo 0-2 di oggi. Primo tempo: Fiorentina avanti su rigore L’inizio della gara è equilibrato, con entrambe le squadre che cercano di imporsi senza però creare grandi pericoli. La svolta del match arriva al 23’, quando la Fiorentina ottiene un calcio di rigore per un fallo di Grelaud su Trapani. Rubino non sbaglia dal dischetto, calciando centrale e portando i viola in vantaggio. La Juventus cerca di reagire con una conclusione da fuori di Ripani al 21’, bloccata in due tempi da Leonardelli, ma i bianconeri riescono a trovare il pareggio. Poco prima dell’intervallo, Zelesny tiene in partita la Juve con una parata decisiva su Balbo, respingendo il suo tiro a botta sicura. Secondo tempo: la Juve prova a reagire, ma la Fiorentina raddoppia”.

Il secondo tempo

“La ripresa inizia con la Juventus che cerca di alzare il ritmo, ma senza riuscire a concretizzare le azioni offensive. Al 53′, la Fiorentina sfiora il raddoppio con una punizione di Romani deviata sulla traversa da Zelesny. I bianconeri provano a rispondere con un colpo di testa di Boufandar al 65′, che esce di poco a lato. Tuttavia, al 76′ è ancora la Fiorentina a colpire: Caprini sigla il 2-0 con un gran diagonale da posizione defilata, dopo aver superato Bassino in dribbling. Finale amaro: assalto bianconero senza successo Nonostante il doppio svantaggio, la Juventus tenta l’assalto nel finale. Bassino, al 90’+4′, va vicino al gol con un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione, ma la palla termina a lato, ma poco prima, la Fiorentina ha anche l’occasione per segnare il terzo gol al 90’, con Caprini che, solo davanti a Zelesny, colpisce la traversa dopo aver tentato un pallonetto”.