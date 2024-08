Juventus Primavera, due vittorie nei test amichevoli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Primavera, parlando anche delle amichevoli disputate.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Primavera. Ecco il comunicato: “Dopo aver concluso il ritiro in Svizzera e aver disputato un paio di test, l’U20 allenata da mister Francesco Magnanelli sta partecipando al “Mladen Ramljak Memorial Tournament” – in campo a Zagabria in un torneo riservato alle selezioni U19, con 3 appuntamenti fissati ai quali si aggiungeranno eventualmente gli impegni della fase finale dove i bianconeri potranno incrociare anche Manchester United, SK Rapid, AS Trenčín e Udinese. Nelle prime due partite contro Djurgården e Panathinaikos sono arrivate altrettante vittorie, entrambe conquistate per 1-0: di seguito riportiamo i tabellini delle due sfide. La prossima gara è quella contro la Dinamo Zagreb, la squadra padrona di casa, in programma sabato 3 agosto alle 17:30”.