Juventus, i precedenti in vista del match con la Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei precedenti con la Roma.

Ecco il comunicato: "Sono 181 i precedenti tra Juventus e Roma in Serie A: i bianconeri conducono il bilancio con 86 successi, a fronte di 53 pareggi e 42 vittorie dei giallorossi; Roma e Juventus hanno pareggiato le ultime due sfide in campionato; l'ultima volta in cui le due squadre hanno registrato più pareggi consecutivi in Serie A risale al periodo tra dicembre 1983 e marzo 1985 (quattro in quel caso). Più nel dettaglio, dopo lo 0-0 all'andata dello scorso 1° settembre, le due formazioni potrebbero pareggiare entrambi gli incontri stagionali di Serie A per la prima volta dal 2000/01".

Gli altri precedenti

"Juventus e Roma si affrontano in un match con un distacco al massimo di tre punti nel girone di ritorno di Serie A per la prima volta dalla 21ª giornata della Serie A 2021/22: in quel caso (09/01/2022), i bianconeri avevano tre punti in più dei giallorossi a inizio partita e vinsero per 4-3 in rimonta all'Olimpico, dopo essersi trovati sotto per 1-3 (quella infatti è stata l'ultima volta in cui i piemontesi hanno vinto un match di campionato dopo essere andati in svantaggio di due gol); La Juventus è la squadra che ha registrato più successi in Serie A contro la Roma (86); l'ultimo gol subito dalla Roma su punizione diretta in Serie A è stato il 27 agosto 2022, da Dusan Vlahovic con la Juventus; Il punteggio più frequente tra Juventus e Roma in Serie A è l'1-1, finale di 27 incontri, il più recente dei quali nella gara di ritorno dello scorso campionato; La Juventus ha mantenuto 62 volte la porta inviolata contro la Roma in Serie A e solamente contro Inter (65) e Torino (63) ha fatto meglio nella competizione".