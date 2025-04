Celsi: “Gatti fuori un mese? Diagnosi ottimistica”

Mimmo Celsi, preparatore atletico, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'infortunio di Federico Gatti.

Mimmo Celsi, preparatore atletico, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a RBN: “La diafisi è il corpo centrale del perone ed è la parte più solida. Adesso deve innanzitutto cicatrizzarsi e servono almeno 15 giorni con il tutore per cui questo è un periodo in cui difficilmente si può lavorare perché il dolore è enorme. Di esperienze dirette con questo tipo di infortunio non ne ho, ma da quello che ho visto attraverso il lavoro di alcuni colleghi, ci vogliono almeno cinque o sei settimane per rivedere il giocatore in campo, quattro settimane mi sembrano una previsione un po’ ottimistica, anche perché quella è una zona molto delicata”.

Il comunicato della Juventus

“Federico Gatti, uscito durante il primo tempo della gara contro il Genoa a seguito di un forte trauma contusivo alla gamba sinistra, questa mattina è stato sottoposto presso il J | medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami radiologici eseguiti hanno evidenziato la presenza di una frattura composta della diafisi del perone”. Intanto ecco le parole di Kalulu<<<