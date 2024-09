Manna: “La Juve è un punto di riferimento in Italia”

Giovanni Manna, dirigente del Napoli, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di domani.

Giovanni Manna, ex dirigente della Juve, ora al Napoli, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a CRC Radio: “Per me è stata una chiamata inaspettata quella del Napoli, in un periodo molto tranquillo della mia vita. A fine febbraio mi hanno contattato il dottor Chiavelli e il Presidente De Laurentiis: è stata una grande emozione, devo ammetterlo. Torino e Napoli sono due grandi realtà, ma diametralmente opposte. Lo dice la storia: una città più asettica e una più passionale. La Juventus è vista come un punto di riferimento in Italia. Essere arrivato qui è motivo di grandissimo orgoglio. Far parte di questo progetto che sta iniziando è veramente gratificante, l’affetto delle persone è unico. Siamo focalizzati su quello che è oggi e che avverrà domani”.

La partita tra Juventus e Napoli

“Mi auguro di vedere una gran bella partita tra due grandi squadre. Noi siamo in un periodo positivo, abbiamo fatto tre vittorie. È parte di un percorso, frutto del lavoro quotidiano. Affrontiamo una squadra che è costruita storicamente per vincere, ce l’hanno nel DNA. C’è grande entusiasmo, coesione nell’ambiente: troveremo una squadra forte, che ha appena vinto bene e meritatamente in Champions League. Dobbiamo essere attenti, concentrati e lavorare. Sappiamo che è la tappa di un percorso”.