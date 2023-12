Chiellini dice addio al calcio? L’ex Juve: “Prendo qualche giorno per decidere”

La finale persa contro i Colombus Crew sarà l'ultima partita della carriera di Chiellini? Le parole dell'ex Juve in conferenza stampa

La sconfitta in finale di MLS Cup dei Los Angeles Fc contro i Columbus Crew rischia di essere stata l'ultima partita di Chiellini nel calcio giocato. A 39 anni l'ex Juve sta infatti seriamente pensando di appendere gli scarpini al chiodo.

Al termine della partita in conferenza stampa il difensore italiano ha detto: "Purtroppo una delle due squadre deve perdere… è stato un bellissimo viaggio. Potrebbe essere stata la mia ultima partita. Mi prenderò un paio di giorni per decidere ".

"Ho imparato come vincere e come perdere. Loro stanotte sono stati migliori di noi. È meglio perdere in finale, che al primo turno. Il club, l’organizzazione, devono essere orgogliosi", ha concluso.