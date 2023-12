Juve, Zoff: “Bel gioco? Concetto relativo. Se vinci 11 gare su 15…”

Intervistato da Tuttosport l'ex Juve Dino Zoff ha parlato della squadra di Allegri: " Il concetto di bel gioco nel calcio è relativo . Quando vinci 11 gare su 15 significa che la squadra ha una certa organizzazione e ogni giocatore sa esattamente cosa fare. Puoi pure vincere giocando male 1 o 2 partite, ma alla lunga se ottieni tanti risultati positivi significa che l’allenatore ha trovato il modo giusto per fare rendere al meglio gli elementi a sua disposizione . Ergo la Juve non gioca così male, perché Massimiliano Allegri ha saputo sfruttare nel migliore dei modi le caratteristiche dei calciatori bianconeri. E i risultati lo testimoniano".

Sulla difesa bianconera: "Questa è una cara vecchia regola del calcio che non tramonta mai. Se hai una difesa forte e solida, sei a buon punto. Prendere pochi gol è alla base è delle squadre che ottengono grandi successi. Fame di vittoria? Non mi sorprende. È nella storia del club il non mollare mai e aver sempre voglia di far meglio per arrivare ancora più in alto".