Juve, i convocati per il Como: c’è Kelly, out Cambiaso

In vista del match contro il Como la Juve ha reso nota la lista dei convocati: prima presenza per Kelly. La lista completa:

PORTIERI: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio

DIFENSORI: Alberto Costa, Gatti, Kelly, Renato Veiga, Savona, Rouhi

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Douglas Luiz

ATTACCANTI: Conceiçao, Vlahovic, Adzic, Yildiz, Nico Gonzalez, Kolo Muani, Weah, Mbangula

Juve, la probabile formazione contro il Como

Thiago Motta, allenatore della JuventusI bianconeri si preparano a scendere in campo con il consueto 4-2-3-1. In porta Di Gregorio, con Weah, Gatti, Veiga e Savona e comporre la linea di difesa. Il terzino italiano dovrebbe essere schierato sulla sinistra visto che Cambiaso è ancora alle prese con il problema alla caviglia e non ci sarà. Conferme anche per Veiga, di nuovo titolare dopo l’ultima buona prova. A centrocampo pronti McKennie e Locatelli, con Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz sulla trequarti. In attacco non si tocca Kolo Muani, nuovo titolare davanti. In panchina quindi Vlahovic, insieme a Conceicao, Weah e Mbangula, pronti a subentrare a partita in corso.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Da Cunha; Strefezza, Paz, Diao; Cutrone. All. Fabregas.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; McKennie, Locatelli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

