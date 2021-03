Juventus, positivo al Covid un membro del gruppo squadra

Il comunicato del club bianconero

redazionejuvenews

Vigilia di campionato per la Juventus, che domani sera sarà di scena all'"Allianz Stadium" di Torino contro lo Spezia per l'anticipo di questa sesta giornata di ritorno di campionato, che per l'occasione si giocherà in mezzo alla settimana. I bianconeri vanno a caccia dei tre punti dopo il pareggio di sabato scorso contro l'Hellas Verona, che ha portato ora a dieci i punti di distanza dalla vetta della classifica, occupata al momento dall'Inter dell'ex Antonio Conte.

Andrea Pirlo dovrà fare a meno di diversi giocatori infortunati, che hanno coinvolto tutti i reparti della squadra. Si parte dalla difesa, dove mancheranno Cuadrado, Bonucci e Chiellini, che dovrebbero però tornare a disposizione tra la partita del prossimo turno contro la Lazio e il ritorndo di Champions League contro il Porto. Altre assenze importanti saranno poi quelle di Arthur e Dybala, i cui recuperi prevedono tempi più lunghi. In dubbio poi il giovane centrocampista Fagioli, che ha avuto problemi intestinali, e Alvaro Morata, colpito da un fastidioso virus che non gli ha consentito di unirsi al resto della squadra per la trasferta del "Marcantonio Bentegodi". Come se non bastasse, il club bianconero dovrà ora fare i conti con il Covid, che ha colpito un membro del gruppo squadra (non giocatore). Di seguito il comunicato ufficiale:

"JuventusFootball Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un componente del gruppo squadra (non calciatore) che è stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra". La speranza, ovviamente, è che nessun altro elemento tra staff vario e calciatori risulti positivo ai prossimi tamponi che verranno effettuati in questi giorni.