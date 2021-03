Vigilia di Juventus-Spezia: la probabile formazione dei campioni d’Italia

La probabile formazione bianconera che scenderà in campo domani

redazionejuvenews

Vigilia di campionato per la Juventus, che domani sera aprirà il turno infrasettimanale della sesta giornata di ritorno di questo campionato ospitando lo Spezia all'"Allianz Stadium". Cristiano Ronaldo e compagni vengono dal pareggio esterno contro l'Hellas Verona, che con i risultati delle altre partite ha allontanato la vetta, ora occupata dall'Inter di Conte, a dieci punti. Il gol del solito Cr7, arrivato a quota diciannove marcature in questo campionato, non è bastato per portare a casa i tre punti, visto il pareggio realizzato da Barak a un quarto d'ora dalla fine. Non c'è però tempo per recriminare, perchè la squadra deve reagire subito con una vittoria per blindare almeno il terzo posto.

Domani, contro la squadra ligure, Andrea Pirlo dovrà ancora fare a meno degli infortunati Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Arthur e Dybala, assenti ormai da diverse settimane e i cui recuperi non avverranno prima della gara con la Lazio. Mancherà ancora una volta anche Alvaro Morata, colpito da un fastidioso virus che non gli ha permesso di allenarsi al meglio ultimamente. Il tecnico dovrà quindi ricorrere ancora al turnover, chiedendo uno sforzo ulteriore a chi ha giocato tanto in queste settimane.

In porta conferma per Szczesny, che dovrà guidare la linea difensiva a quattro formata da Danilo (al rientro dopo la squalifica) e l'altro brasiliano Alex Sandro sugli esterni (anche se resiste la concorrenza di Frabotta). Demiral-De Ligt sarà invece la coppia dei centrali. A centrocampo conferma per Chiesa sulla destra, visto che l'ex viola è ormai uno degli irrinunciabili di questa squadra, con McKennie sulla sinistra al posto del deludente Ramsey, apparso visibilmente fuori forma. A formare la mediana, insieme a Rabiot, dovrebbe essere ancora Bentancur, visti i problemi intestinali che hanno colpito il giovane Fagioli. In attacco, vista l'assenza di Morata e Dybala, sarà ancora una volta Kulusevski a far coppia con Cristiano Ronaldo.