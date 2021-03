Qui Spezia, Italiano: “Con la Juve partiamo sfavoriti, ma ce la metteremo tutta”

Le dichiarazioni del tecnico della formazione ligure

redazionejuvenews

"Abbiamo avuto a disposizione solamente due giorni per preparare una delle gare più difficili di questo campionato. Non è semplice, ma come è capitato in altre situazione, bisogna adeguarsi e cercare di preparare tutto quello che bisogna mettere in campo. Il pronostico certamente non è dalla nostra parte. La difficoltà è enorme, ma cercheremo di giocare a testa alta, mettendo in campo le nostre qualità. Cercheremo di fare una grande prestazione e poi a fine gara tireremo le somme".

Salvezza? In questo momento le partite da giocare sono ancora tante. Nel primo tempo con il Parma i ragazzi non sono stati bravi a metterli in difficoltà, cosa che hanno fatto bene nel secondo tempo. L'unica cosa che chiedo è che dobbiamo pensare di essere bravi nel fare tutti prestazioni individuali ad alto livello. Sono ormai due mesi e mezzo in cui tutti cerchiamo di sbagliare il meno possibile, concentrandoci solo su quello che bisogna fare in campo. Poi non deve pesare l'aspetto mentale, pensare alle classifiche, ai punti. Bisogna solo fare bene quello che ognuno deve fare in campo e cercare di essere il più qualitativo possibile. Perchè, come abbiamo visto nel secondo tempo, la qualità paga e ci ha permesso di arrivare al pareggio.

Infortunati? Mi spiace per Saponara perchè è un infortunio pesante il suo, è successo praticamente da solo. Il ragazzo stava bene, si era inserito benissimo e mi auguro di averlo al più presto a disposizione. Però recuperiamo Marchizza. Siamo in tanti, dobbiamo pensare di squadra e avere questo spirito nelle ultime 14 partite che ci separano dalla fine del campionato. Ancora non possiamo cantare vittoria perchè la strada è lunga e tosta, ci sono tanti punti in palio. Restare uniti però per noi è fondamentale".