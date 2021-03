A Sacchi la direzione di Juventus-Spezia

TORINO – La partita di domani sera tra Juventus e Spezia è stata affidata a Juan Luca Sacchi. Arbitro che verrà coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Di Vuolo e dal quarto uomo Marchetti. Al Var ci saranno Fabbri e Di Iorio. Juventus che...

TORINO - La partita di domani sera tra Juventus e Spezia è stata affidata a Juan Luca Sacchi . Arbitro che verrà coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Di Vuolo e dal quarto uomo Marchetti. Al Var ci saranno Fabbri e Di Iorio. Juventus che viene da un pareggio in casa dell'Hellas Verona con il risultato di 1-1. Queste le parole di mister Pirlo al termine della gara : "Spiace, perché sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, sporca, ma l'avevamo interpretata bene ed eravamo riusciti a passare in vantaggio. Sul loro gol è mancata aggressività avremmo dovuto accorciare e questi dettagli a volte possono essere decisivi. Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po' quando è calata l'intensità e loro sono riusciti a creare occasioni dalle fasce.

Non avevo giocatori di ruolo per giocare a quattro e quando abbiamo perso aggressività dal lato di Chiesa e Demiral sono arrivati un po' di traversoni da quel lato. Avevamo tante assenze, molti giovani in campo e avevo chiesto ai giocatori più esperti come Ronaldo e Alex Sandro di farsi sentire. Giocare contro la pressione del Verona non è semplice, si deve già sapere cosa fare con il pallone prima che arrivi, inoltre il campo non era al massimo e quindi diventa ancora più difficile". Di seguito riportiamo tutte le altre designazioni del turno infrasettimanale.