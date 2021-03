Juventus-Lazio 3-1: Rabiot e Morata ribaltano il gol di Correa

I bianconeri vincono per 3-1 portandosi a un solo punto di distanza dal Milan

I campioni d'Italia in carica, come detto, non partono al meglio. Gli ospiti sono più pimpanti e bravi a sfruttare un erroraccio di Kulusevsi, mandando Correa all'uno contro uno con Demiral. L'argentino è bravissimo a disorientare il turco e a spedire in fondo al sacco il gol dell'1-0. La Juve continua sorniona, svegliata solamente al 25' quando non le viene concesso un rigore netto per un mani in area di Hoedt. La squadra di Pirlo inizia a prendere in mano il pallino del gioco, arrivando al pareggio con un grandissimo gol di Rabiot al 39', che si infila sul primo palo della porta difesa da un non incolpevole Reina. Il primo tempo si conclude così.