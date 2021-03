Juventus-Lazio, top e flop: Morata il migliore, Kulusevski non al meglio

Top e flop della partita

TOP - MORATA - Alvaro Morata è sicuramente il migliore della partita. Con la sua doppietta personale (prima un bel tiro piazzato sul primo palo e poi un rigore) ha chiuso il match ed ha regalato tre punti decisivi alla squadra di Andrea Pirlo. Lo spagnolo aiuta tanto anche i compagni di squadra con sponde e passaggi per aprire la difesa avversaria e ad allargare il gioco. Serve l'assist per la rete di Rabiot.

FLOP - KULUSEVSKI - Dejan Kulusevski è il peggiore in campo di questo Juventus-Lazio. Il passaggio-errore che regala il gol del momentaneo vantaggio alla Lazio condiziona la sua pagella e la sua prestazione. Anche in fase offensiva è un po' in ombra e offre spunti interessanti a tratti.