Juventus-Porto, le probabili formazioni della partita

Le ultime sui probabili schieramenti delle due squadre

redazionejuvenews

E' la serata della verità per la Juventus, che questa sera all'"Allianz Stadium" di Torino ospiterà il Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri devono rimontare il 2-1 subito al "Do Dragao" di Oporto ormai tre settimane fa, quando il gol di Chiesa non bastò ad evitare la sconfitta firmata dalle reti di Tameri e Marega nei minuti iniziali delle due frazioni di gioco. Per la terza volta negli ultimi tre anni i campioni d'Italia in carica sono chiamati a centrare la rimonta per passare il turno e si aggrappano al solito Cristiano Ronaldo.

Due stagioni fa, al cospetto di un Atletico Madrid forte del 2-0 dell'andata, una tripletta di Cr7 bastò alla Juveallora allenata da Allegri per ribaltare la situazione e staccare il pass per la qualificazione. La doppietta realizzata dal solito numero 7 l'anno passato, invece, non servì: il Lione ebbe la meglio e si qualificò per la final eight giocata poi a Lisbona. Un'eliminazione che fu poi uno dei motivi dell'esonero in estate di Maurizio Sarri, sotituito da Andrea Pirlo

Il tecnico bianconero, rispetto alla gara giocata con la Lazio, è pronto ad eseguire diversi cambi di formazione. Tra i pali confermato Szczesny, con Cuadrado e Alex Sandro sugli esterni in difesa. La coppia centrale dovrebbe essere formata da Bonucci e Demiral, con Chiellini e De Ligt diretti in panchina. A centrocampo possibile ritorno dal primo minuto per Arthur in coppia con Rabiot. Confermato Chiesa sulla destra, mentre McKennie si gioca il posto sulla sinistra con Ramsey. In avanti, a far coppia con Cristiano Ronaldo, dovrebbe esserci Morata (tre gol nelle ultime due gare per lui):

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie (Ramsey); Cristiano Ronaldo, Morata. All: Pirlo.

PORTO: Marchesìn; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Uribe, S.Oliveira, Otavio; Corona, Marega, Luis Diaz. All: Conceicao.