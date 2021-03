Bruno Alves: “Il Porto non deve avere paura, ma contro Cristiano Ronaldo…”

Le dichiarazioni del difensore del Parma

Il Porto è una squadra molto competitiva, che ha qualità per giocare in qualsiasi campo. Sarà difficile perché la Juventus è una squadra forte e ha il miglior giocatore del mondo, che può sbilanciare qualsiasi partita. Sarà un bel banco di prova per il Porto. Se vogliono andare oltre, devono dare tutto. La Juventus ha tanta qualità , sopra la media, in tutti i settori, ma non sempre basta per vincere le partite. Chi ha più volontà e attitudine a volte vince e il Porto ha queste caratteristiche.

Come ho detto, penso che l'intensità della partita sarà alta, la Juventus spingerà per provare a segnare un gol. Nonostante questo, non credo che il Porto andrà lì per cercare di perdere tempo o rallentare il ritmo. Sarà competitivo, vorrà misurarsi con la Juventus. La strategia in un match come questo non può essere quella di abbassare l'intensità. Sarà molto difficile per il Porto provare a rallentare la partita quando dall'altra parte la Juventus proverà invece a farla. Ci sarà intensità dall'inizio. In questa fase il Porto cercherà di contenere, ma sarà fino alla fine senza tempi morti. Anche lo stesso arbitro, per la partita che è, non lascerà che ciò accada.