Juventus, i convocati per il Porto: tornano in due, assente Danilo

Le scelte di Andrea Pirlo in vista della gara di stasera

redazionejuvenews

E' giorno di gara per la Juventus. I bianconeri, questa sera, saranno di scena all'"Allianz Stadium" di Torino contro il Porto nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Obiettivo rimonta dopo il 2-1 subito all'andata ad Oporto lo scorso 17 di febbraio, quando i gol di Tameri e Marega certificarono la supremazia della squadra allenata dall'ex Lazio ed Inter Sergio Conceicao. A tenere a galla le speranze di qualificazione è il gol messo a segno da Chiesa, secondo per lui in questa annata di Champions, nel finale di gara.

Andrea Pirlo, in questi minuti, ha diramato la lista dei convocati per l'incontro con la formazione lusitana. Buone notizie per il tecnico juventino che recupera in un colpo solo gli infortunati Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt, che colmeranno così l'assenza di Danilo, squalificato in seguito all'ammonizione rimediata al "Do Dragao". Unici altri assenti sono l'ormai lungodegente Paulo Dybala, i cui tempi di rientro sono incerti, e Rodrigo Bentancur, risultato positivo al Covid e quindi in quarantena. Di seguito la lista al completo:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

DIFENSORI: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski.

ATTACCANTI: Ronaldo, Morata.

Per quanto riguarda la formazione, Pirlo è orientato a fare diversi cambi rispetto a quanto visto sabato scorso contro la Lazio. Tra i pali confermato Szczesny, mentre davanti a lui il quartetto difensivo dovrebbe essere composto da Cuadrado, Bonucci, Chiellini e l'ex di turno Alex Sandro. A centrocampo alte sono le quotazioni di vedere Arthur dal primo minuto in mediana con Rabiot, mentre Chiesa e McKennie (in vantaggio su Ramsey) dovrebbero agire sugli esterni nel 4-4-2 ibrido. In avanti tornerà sicuramente Cristiano Ronaldo dopo l'ora di riposo in campionato. A far coppia con lui dovrebbe essere Morata, con Kulusevski diretto in panchina.