Juventus, Pedullà sgancia la bomba: cosa ha detto / News

La Juventus è partita col botto in sede di calciomercato ma anche in campionato. Il pensiero di Alfredo Pedullà è molto chiaro

Che la Juventus stia facendo bene in sede di calciomercato è qualcosa di chiaro a tutti. Allo stesso modo – numeri alla mano – era difficile fare meglio di così anche per quel che concerne il campionato con una partenza sprint che pone ora la Vecchia Signora in cima alla classifica della Serie A, con 6 punti e 6 gol fatti. Oltre che zero subiti. In tal senso, ovviamente, bisognerà avere pazienza. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, l’aria che tira sembra essere tremendamente chiara. In questo senso, da qualche ora, stanno circolando sul web delle parole di Alfredo Pedullà che hanno dei chiarissimi riferimenti a qualcuno.

Juventus tra calciomercato e campionato: che sprint! E Pedullà…

Alla fine della partita della Juventus contro il Verona, il noto esperto di calciomercato si è espresso molto chiaramente: “Il saggio ha sempre ragione: dammi un pallone, un gruppo di bravi calciatori ma soprattutto un allenatore“. Non lo ha nominato ma l’idea che si sono fatti tutti è molto chiara. Il riferimento, molto probabilmente, era nei confronti di Allegri. Accusato spesso di non avere uno stile di gioco adatto ad un club come la Juventus. Spesso ancorato a vecchi stilemi e non pronto ad aggiornarsi. Ecco la ragione per cui, forse, Thiago Motta era tutto quello che serviva. Esattamente, quel che serviva. Pedullà, almeno, sembra pensarla così. In tutto questo, occhio perché sta circolando una notizia che sta facendo impazzire i tifosi della Juventus <<<