Juventus-Parma, le formazioni ufficiali: out Yildiz, dentro Weah

La Juventus sfida il Parma nel turno infrasettimanale di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

La Juventus, nel decimo turno della Serie A, affronta il Parma, in una partita da non prendere sotto gamba per i bianconeri, che devono recuperare punti sul Napoli capolista. I padroni di casa si schierano con il solito 4-1-4-1, con Di Gregorio in porta, linea difensiva a quattro composta da Cambiaso, Gatti, Danilo e Cabal, con Locatelli come perno in regia. Un po’ più avanti ci saranno McKennie e Thuram con ai lati Weah e Conceicao. Unica punta di riferimento sarà Dusan Vlahovic. Dalla panchina pronti Fagioli e Yildiz.

Per gli ospiti solito modulo, ovvero il 4-2-3-1; Suzuki in porta, sulle corsie difensive Hainuat e Valeri, mentre come centrali ci saranno Delprato e Balogh. A centrocampo spazio a Keita e Bernabè, mentre qualche metro più avanti agiranno Man, Hernani e Mihaila, dietro Bonny. Dalla panchina Charpentier.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS(4-1-4-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Danilo, Cabal; Locatelli; Weah, McKennie, Thuram, Conceicao: Vlahovic. All. T.Motta

PARMA(4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Balogh, Delprato, Valeri; Keita, Bernabè; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia