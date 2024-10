Juventus, i convocati per il match con il Parma: out Nico

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'elenco dei convocati.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sulla lista dei convocati: “Tutto pronto per il turno infrasettimanale di campionato in programma questa sera, mercoledì 30 ottobre, all’Allianz Stadium di Torino. Fischio d’inizio della sfida al Parma, valida per la 10ª giornata di Serie A, fissato per le ore 20:45. Di seguito la lista dei bianconeri a disposizione di Thiago Motta per il match serale. JUVENTUS-PARMA, I CONVOCATI 1 Perin 4 Gatti 5 Locatelli 6 Danilo 7 Conceicao 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 15 Kalulu 16 McKennie 17 Adzic 19 Thuram 21 Fagioli 22 Weah 23 Pinsoglio 27 Cambiaso 29 Di Gregorio 32 Cabal 37 Savona 40 Rouhi 41 Gil Puche 51 Mbangula”.

Le parole di Motta

“Sicuramente tante cose fatte bene, però i dieci-quindici minuti iniziali del secondo tempo gli dobbiamo gestire meglio. Dobbiamo essere in partita, unirci di più ed essere più compatti. Può arrivare per tutti un momento di difficoltà o un momento più complicato durante la gara però non possiamo allungare tantissimo questo tempo che dobbiamo gestire meglio per venire in partita e per quando veniamo fuori avendo la possibilità di cercare il risultato positivo che vogliamo. Tante ore di lavoro, tutti i giorni e tante scelte fatte per il bene della squadra nel momento che lo faccio. Dopo la partita, se si vince normalmente è andata bene e se si perde normalmente è andata male”.