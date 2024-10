Juventus-Parma 2-2: Rivivi il match I LIVE

La Juventus, nella decima giornata di Serie A, affronta il Parma in una sfida da non sottovalutare. Segui il LIVE testuale qui.

Le squadre iniziano il riscaldamento

INIZIO PRIMO TEMPO

3′- Sponda di Balogh, Delprato sigla subito il vantaggio dei crociati.

11′- Occasione per la Juventus; McKennie impegna Suzuku, Vlahovic sulla respinta si divora il gol.

20′- Hainaut, dopo un gran controllo, prova a servire Bonny, ma la palla è un po’ lunga.

30′- Gol della Juventus; Weah, da sviluppi da calcio d’angolo, crossa per McKennie, che svetta e la mette in rete.

32′- Ancora bianconeri pericolosi con Thuram, che la spedisce alta da buona posizione.

39′- Man salta Di Gregorio, si defila e serve a rimorchio Sohm, che riporta gli ospiti sul 2-1.

46′- Termina il primo tempo.

Inizio secondo tempo

46′- Fuori Keita, dentro Hernani.

48′- Thuram sfonda centralmente e allarga per Conceicao, palla sul primo palo, con Weah che gira in porta per il 2-2.

55′- Vlahovic, ancora su iniziativa del portoghese, gira di testa, ma la manda appena sopra la traversa.

60′- Fuori Weah e Cabal, dentro Yildiz e Savona.

67′- Yildiz, con un tiro-cross velenoso, impegna Suzuki, abile a non farsi sorprendere.

69′- Fuori Mihaila e Bonny, dentro Charpentier e Almqvist.

71′- Ritorna in campo Koopmeiners, fuori McKennie.

74′- Esce Hernani per infortunio, dentro Camara.

83′- Charpentier, solo contro Di Gregorio, non riesce a battere il portiere ex Monza.

94′- Clamorosa occasione per la Juventus; Suzuki perde il pallone in uscita, Yildiz calcia a porta vuota, ma Delprato salva tutto.