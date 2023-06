Juve, in attesa di Giuntoli la Juve scalda il calciomercato

La sensazione di immobilismo iniziale della Juventus sul calciomercato, sembra essere stata spazzata via dai numerosi fronti nel quale la Vecchia Signora sta operando. Di definito, la Juve ha solo concluso il ritorno di Ardiusz Milik . Ma la sensazione è quella che almeno un altro paio di colpi stiano per essere conclusi. Prima di tutti, quello di Timoty Weah , figlio di George, dal Lille . Se in un primo momento era parso che il club volesse attendere di definire il futuro del direttore sportivo, successivamente, con la situazione Cristiano Giuntoli ristagnante, si è preferito non perdere ulteriore tempo. La società ha affidato a Giovanni Manna , precedentemente ds della Next Gen , il compito di avviare e concludere determinate trattative. Come ad esempio quella che ha portato Dejan Kulusevski al Tottenham per 30 milioni di euro. Con il direttore sportivo del Napoli che ora pare in procinto di separarsi dalla sua attuale squadra, ecco che il calciomercato della Juventus potrebbe subire un ulteriore accelerata.

Le trattative più calde della Juve

Oltre a quella per Weah, la Juventus sembrerebbe aver sbloccato anche quella per Thomas Partey dell'Arsenal. A differenza che per il giocatore statunitense, difficilmente il giocatore della Premier League arriverà prima di luglio. La Juventus vuole concedere ancora alcuni giorni ad Adrien Rabiot per prendere una decisione sul prolungamento di contratto. Ma non oltre la data del 30 giugno: da allora, il club bianconero rinuncerà all'ex PSG per percorrere la strada di Partey. Con l'arrivo di Giuntoli poi sarà il momento di affrontare quello che è forse il più grande dilemma in casa Juve. Ovvero, chi sacrificare tra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. In ordine di tempo, l'ultima grande offerta sembrerebbe essere giunta dal Liverpool per l'esterno italiano. Cinquanta milioni di euro respinti dai bianconeri, i quali non vogliono far sconti sulla richiesta di sessanta milioni.