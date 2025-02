Juventus Next Gen, ennesima vittoria: protagonista Adzic

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche della vittoria con il Benevento.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il report sulla partita della Next Gen: “Partita complicata per la Juventus Next Gen, che ospita il Benevento a Biella in un match fondamentale per la corsa al vertice del girone C di Serie C da parte della squadra campana: un avversario ostico che parte forte e mette subito sotto pressione la difesa bianconera, con Lanini che al 7’ impegna Daffara che risponde con un’ottima parata e che, quattro minuti dopo, ci riprova trovando sempre sulla sua strada il portiere della Next Gen. Al quarto d’ora di gioco è Pinato a sfiorare il vantaggio, con Scaglia che salva sulla linea evitando il peggio. Nel momento migliore per il Benevento però è la Juventus Next Gen a colpire: combinazione spettacolare tra Guerra e Adzic, con il secondo che libera con un grande colpo di tacco il primo che prende la mira e scaglia la sua conclusione sotto la traversa, trovando la rete che vale il vantaggio. Una vera e propria scossa per i ragazzi di mister Brambilla, che riescono a ribaltare l’inerzia del match grazie alla qualità delle giocate e al talento di un gruppo giovane e di prospettiva. Un gruppo che può contare per l’occasione anche su un Adzic molto ispirato, che sul finire di un primo tempo in cui la Next Gen riesce a non concedere tanto al Benevento, si inventa un grandissimo gol da calcio piazzato: esecuzione impeccabile a giro dalla distanza su punizione per il trequartista bianconero, che segna così il suo primo gol stagionale tra Next Gen e Prima Squadra. La super giocata di Adzic è anche quella che chiude i conti a metà gara: le due squadre vanno a riposo così sul 2-0”.

Sulla ripresa

“Nella ripresa la fiammata iniziale dei campani si concretizza in una doppia occasione prima per Prisco e poi per Perlingieri, che non riescono a inquadrare la porta. La Juventus Next Gen attinge dalla panchina con gli ingressi in campo di Cudrig, Comenencia e Semedo – dando nuova linfa alla fase offensiva per riuscire ad allentare la pressione degli ospiti. Il Benevento nel secondo tempo però non riesce a fare male ai bianconeri: al 72’ la botta dai 25 metri di Acampora trova i guantoni di Daffara, così come il colpo di testa da distanza ravvicinatissima che nell’ultimo minuto dei 90 regolamentari esalta le doti del portiere di Biella. Nel mezzo, al minuto 85, il secondo fallo da cartellino giallo della partita di Berra porta all’espulsione del capitano del Benevento e alla sconfitta per gli ospiti: finisce 2-0 per la Juventus Next Gen, che allunga a 11 la striscia di risultati utili consecutivi – la più lunga della storia della giovane squadre bianconera”. Intanto ecco le parole di Tancredi su Buffon<<<