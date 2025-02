Tancredi: "Buffon miglior portiere di sempre. Su Di Gregorio..."

Franco Tancredi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Gianluigi Buffon e Di Gregorio.

Ecco le sue parole a TVPlay: "Io ho avuto la fortuna di allenare Gigi Buffon per due anni e per me è il più forte portiere che io abbia mai visto. Mi mettevo dietro la porta quando parava. Non dava mai l'angolo. Gigi aveva tutto per essere il più grande portiere mai visto. Quando facevo la conferenza stampa, dicevo che Gigi facilitava i problemi. L'unica cosa da fare era non toccare nulla. Gigi è nato portiere".

Sui portieri attuali

"A me piace Meret. Se avesse quella cazzimma napoletana…È un buon portiere, ma deve avere più spensieratezza. È troppo teso dentro il campo. Poi ci sono anche altri giovani, c'è Carnesecchi che sta facendo un buon campionato. C'è anche Di Gregorio. Per fortuna in Italia non mancano i portieri e per fortuna ci sono i migliori preparatori portieri del mondo. Io ho girato campi e ho visto che i preparatori italiani sono di un altro pianeta. Scudetto? Se lo giocano Inter e Napoli. Gli azzurri hanno il vantaggio di non giocare Coppa Italia e coppe europee. Il secondo tempo contro la Juventus è stato impressionante. Conte è un grande. Sta facendo veramente cose eccezionali. Dipenderà da cosa farà l'Inter nelle altre competizioni, perché alla fine qualcosa paghi. Adesso ha qualche giocatore infortunato. Tutti dicono che ha due squadre, ma con i titolari è tutta un'altra musica".